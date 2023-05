Dal lavoro alle politiche di bilancio, dal welfare all’ambiente: il Comune si impegna a coinvolgere i sindacati

Dare organicità all’insieme delle relazioni sindacali fra il Comune di Piacenza e i sindacati Confederali, dei Pensionati e di Categoria territoriali. Il tutto riconoscendo il valore del confronto tra le parti, per contribuire allo sviluppo del territorio ed all’occupazione. Questo l’obiettivo del protocollo per le relazioni sindacali tra Amministrazione comunale e sigle confederali Cgil, Cisl e Uil, sottoscritto questa mattina.

“Obiettivo agire in una logica di sostenibilità sociale ed ambientale, per qualificare i servizi, per sviluppare equità in materia di fiscalità locale e dei sistemi tariffari, garantendo il pieno rispetto della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro”.

Le materie al centro del confronto

Comune e sindacati si impegnano a sviluppare un confronto preventivo ed un sistema di relazioni tramite l’attivazione del Tavolo di confronto, sulle scelte programmatiche in merito alle seguenti materie:

POLITICHE DI BILANCIO;

FISCALITÀ GENERALE, ISEE E REGOLAMENTI ATTUATIVI, ADDIZIONALE IRPEF, IMU, TASI, TARI ed i Sistemi delle TARIFFE dei Servizi a domanda individuale,

CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ALL’ELUSIONE FISCALE:

POLITICHE DI WELFARE e SOCIO-SANITARIE (in stretto rapporto con il Distretto, con l’AUSL e con l’ASP Città di Piacenza);

POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE (anche riguardo ad eventuali nuovi insediamenti logistici o produttivi) ed INVESTIMENTI;

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, L’INNOVAZIONE e di contrasto alla disoccupazione, nonché sull’utilizzo dei percettori di RdC, nell’ambito dei progetti d’utilità comune (PUC) ;

POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’INTEGRAZIONE;

AZIENDE PARTECIPATE (IREN, SETA, etc.);

AZIONI DI LEGALITÀ e della gestione trasparente degli APPALTI e delle FORNITURE;

POLITICHE ABITATIVE, in rapporto con ACER e Agenzia per l’Affitto;

TUTELA AMBIENTALE, MOBILITA’ e TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL); POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ;

FONDI dell’UNIONE EUROPEA (PNRR).

Oltre a quanto previsto dal presente Protocollo, per quanto attiene il livello Confederale di confronto con CGIL-CISL-UIL, si confermano i tavoli di negoziazione, concertazione ed informazione con le Categorie del pubblico impiego per quanto riguarda le politiche del Personale, le relative applicazioni contrattuali.