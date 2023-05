Sorpreso pochi minuti dopo l’effrazione in una palazzina, bloccato e arrestato. L’allarme è giunto al 113 intorno all’una di notte: un uomo stava cercando di forzare l’ingresso di una palazzina nei pressi della stazione. Le volanti sono giunte immediatamente sul posto e dopo aver guadagnato l’accesso hanno notato segni di forzatura sul portone d’ingresso.

Inoltre gli agenti hanno trovato la pala utilizzata dal ladro per l’effrazione. Subito i poliziotti si sono messi alla ricerca del responsabile trovato in effetti pochi minuti dopo: si tratta di un 30enne di origini marocchine, regolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Gli agenti lo hanno così arrestato e in mattinata si celebrerà l’udienza di convalida.