La comunità macedone piacentina, rappresentata dall’Associazione Macedone Santo Padre Prohor Pcinski, vuole dare il proprio aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna e ha scelto Anpas come riferimento per una raccolta fondi. Domani, domenica 11 giugno, all’esterno della chiesa di San Fermo, in via Cittadella, sarà allestito un point dove chiunque vorrà potrà versare fondi che saranno poi consegnati ad Anpas – Croce Bianca.