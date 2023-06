Lavori in corso, modifiche alla viabilità in città e provincia. Riaperto il ponte di Marsaglia

Riaperto il ponte di Marsaglia

Anas ha riaperto al traffico il ponte Marsaglia lungo la strada statale 45 “di Val Trebbia” in comune di Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza dove sono stati eseguiti lavori di manutenzione per un investimento di 1,7 milioni di euro. Si sono infatti conclusi i lavori di ripristino corticale e locale della struttura del ponte, il rifacimento del pacchetto stradale, l’installazione delle nuove barriere stradali e l’allargamento dei marciapiedi a bordo strada. Sono ancora in corso i soli interventi di rifinitura e dettaglio che si svolgono al di sotto dell’impalcato che non creeranno nessuna ulteriore soggezione al traffico.

Lavori in corso e modifiche alla viabilità a Piacenza

Per consentire l’esecuzione di lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in via Lorenzini, nel tratto tra via Chiodi e via Ferdinando di Borbone, proseguiranno anche la prossima settimana le modifiche alla viabilità ordinaria, che – come è avvenuto già a partire da oggi – tra le 7 e le 18 prevedono il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi indicati dalla segnaletica di cantiere. Inoltre, in base allo stato di avanzamento dell’intervento, sarà in vigore il divieto di circolazione nei tratti stradali evidenziati di volta in volta, nella stessa fascia oraria, nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 giugno.

Proseguono anche i lavori di sistemazione dell’impianto fognario in via Solenghi, che nel tratto del sottopassaggio autostradale vedranno, dalle 6 alle 18 anche per la prossima settimana (da lunedì 12 a venerdì 16 giugno), l’istituzione di un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da semaforo, mentre dalle 18 alle 6 del mattino successivo, nelle stesse date, lo stesso tratto sarà chiuso al traffico.

Entrerà invece in vigore dalle ore 0.00 di lunedì 12 giugno, sino alle 24 di mercoledì 14, il divieto di circolazione nel tratto di via Bagarotti tra via Merosi e l’intersezione (esclusa dalle limitazioni) con via Govoni, per consentire lavori all’impianto fognario. Lo stesso provvedimento, unito al divieto di sosta permanente con rimozione forzata, sarà istituito nell’area di parcheggio tra l’intersezione con via Merosi e via Govoni, nelle medesime date.

Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, al via da lunedì 12 giugno una serie di limitazioni

Nei territori comunali di Piacenza e Pontenure senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h, nel territorio comunale di Piacenza divieto di transito (chiusura alternata) per i rami di svincolo dell’intersezione con la Statale n. 10 Padana Inferiore

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, nei territori comunali di Piacenza e Pontenure.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, dal giorno 12.06.2023 al giorno 19.07.2023, mediante istituzione di:

– senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri e del limite di velocità di 30 km/h, dalla progressiva km 0+060 alla progressiva km 0+450 circa e dalla progressiva km 5+800 circa alla progressiva km 5+950 circa, nei territori comunali di Piacenza e Pontenure;

– divieto di transito lungo i rami di svincolo dell’intersezione con la Strada Statale n. 10 Padana Inferiore, dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 0+060 circa, nel territorio comunale di Piacenza (si procederà alla chiusura alternata dei 4 rami di svincolo mediante movieri).