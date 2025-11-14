Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, grave 83enne alle porte di Cadeo – FOTO

Esce di strada e si schianta contro un albero, grave un uomo di 83 anni. I fatti sono accaduti questa mattina, alle porte di Cadeo. L’uomo stava viaggiando lungo la via Emilia Parmense quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato è uscito di strada e si è schiantato contro un albero a lato della carreggiata.

Provvidenziale il lavoro dei vigili del fuoco che hanno estratto l’83enne ferito, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Dopo averlo liberato, i pompieri hanno affidato l’uomo alle cure del 118. Il personale sanitario, considerate le condizioni del conducente, ha disposto il trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

