Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio in trasferta ad Ostiano

Sono quattro le sconfitte consecutive a testa alta e nonostante un calendario poco favorevole, infatti Chiara They e compagne hanno già affrontato rispettivamente in sequenza Ravenna, Campagnola Emilia e Bologna, prima, quarta e terza in classifica, domani sera sabato 15 novembre sono chiamate ad invertire la tendenza e proseguire la marcia verso la salvezza, dando respiro ad una classifica complicata, ed affrontare le ultime gare del 2025 con maggior serenità e consapevolezza dei propri mezzi di una squadra che non ancora espresso il suo potenziale.

La trasferta nel cremonese contro la Fantini Folcieri Ostiano non sarò facile contro una squadra che tra le mura amiche non ha an core perso un ste ed una tra le squadre più attrezzate verso il salto di categoria che quest’anno promuoverà nella nuova serie A3 le prime tre classificate, senza passare dei playoff.

Il punto sulle avversarie

Sesta in classifica con 9 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte, la Fantini Folcieri la scorsa stagione ha chiuso al primo posto il girone, conquistando la FinalFour di Coppa Italia, ed ha perso la finale promozione contro Modena. Lo storico team cremonese che vanta ben quarantacinque anni di attività, tra cui una stagione in A2, è allenato da coach Valeria Magri; rispetto al roster della scorsa stagione sono rimaste in maglia rosaceleste il libero e capitano Patrizia Zampedri, l’opposta Giulia Miglioli, le schiacciatriciAlessandra Vidi e Camilla Frosi e la centrale Elisa D’Este.

I volti nuovi sono le schiacciatrici Federica Comotti, reduce da tre stagioni all’Aduna Padova, e Giorgia Sbaraini da Pralboino, le centrali Livia Tresoldi da Mondovì (serie A2) e Marta Ghisolfi (un ritorno), l’opposta Sofia Tosa di Costa Volpino e le alzatrici Gaia Zorzeto, sorella minore di Aurora, e Martina Casarotti, arrivata a preparazione in corso per sostituire l’infortunata Elena Bottarelli.

Sono due i precedenti tra le due formazioni, giocati la scorsa stagione ed il bilancio è di una vittoria a testa. La partita si giocherà al PalaVacchelli di Ostiano alle ore 20.30, dirigeranno Jacopo Simionato della sezione Treviso-Belluno e Matteo Ciman della sezione di Vicenza. La gara sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube Pallavolo Ostiano. Ingresso 7 euro, ridotto 3.

Classifica

Ravenna 15 punti; Valdarno 13; Bologna 12; Osgb Campagnola 11; Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano 9; Montesport 8; Forlì 7; Centro Volley Reggiano, 6; Moma Anderlini 4; San Giorgio, Pall. Scandicci, Cesena 3; Riccione 2.

