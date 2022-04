Concerto benefico per l’Ucraina, appuntamento il 30 aprile al Teatro Municipale: “Per aiutare i giovani in cerca di serenità”

A Piacenza il “Concerto benefico per l’Ucraina”, organizzato dalla Cisl di Parma e Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza e Cna Piacenza. Il Concerto si terrà il 30 aprile alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa, sono intervenuti il vicesindaco Elena Baio, il segretario generale Cisl Parma e Piacenza Michele Vaghini, la segretaria generale aggiunta Cisl Scuola Parma e Piacenza Paola Votto, il presidente Cna Piacenza Giovanni Rivaroli e Francesco Brianzi, musicista e presidente dell’associazione “Tempus Fugit”.

La presentazione

La guerra nella vicina Ucraina sta portando nelle nostre comunità molti profughi, per la maggior parte donne con figli o figli non accompagnati, in fuga dall’orrore.

Come sempre siamo terra di gente accogliente e ci stiamo adoperando per rendere la permanenza qui capace di mitigare il dolore, di offuscare la paura, di alimentare la speranza di un ritorno a casa e alla pace.

La scuola ha accolto nuovi studenti di tutte le età e sta dando il meglio che sappia dare una comunità educante, accogliente ed inclusiva.

Bisogna stare uniti e tenere viva la solidarietà, la vicinanza e farne azioni concrete di aiuto per tutti.

Da questi pensieri nasce l’idea di un concerto per l’Ucraina, quella che si è spostata nel piacentino e quella che è rimasta.

Un concerto per trovarci insieme, un paio d’ore, uniti dalla musica, dalle immagini, dai canti e dalle danze offerti da artisti e bambini del nostro territorio.

Un concerto benefico che è unito ad una raccolta di fondi che vorremmo prioritariamente destinare all’estate delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che, terminata la scuola, devono trovare luoghi di aggregazione e serenità, occasioni per imparare la nostra lingua, tempo estivo possibilmente gioioso.

Occuparci di loro supportando associazioni ed enti formativi, significa anche aiutare le mamme che sono in cerca di lavoro stagionale e che, finita la scuola, non avrebbero dove collocare i figli.

Significa anche aiutare la scuola perché il rientro di settembre veda questi alunni maggiormente in grado di essere protagonisti dell’apprendimento e parte attiva della vita scolastica.

Il Concerto si terrà il 30 aprile alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza.

Il biglietto invito che indica il posto riservato sarà reperibile fino alle ore 12.00 del 30 aprile presso:

CISL PIACENZA – via Cella 11/a (possibile prenotare i biglietti prima del ritiro con mail a cislscuola_piacenza@cisl.it oppure con whatsapp al 3398787300)

ARTECORNICE – Piazza s. Antonino – PIACENZA

BOOKBANK – via s. Giovanni 4 – PIACENZA

Si ricorda che per accedere al Teatro è necessario esibire il green pass rafforzato ed indossare la mascherina FFP2

Il Teatro sarà aperto per l’ingresso degli spettatori dalle ore 20.00

Ringraziamo il Comune di Piacenza che ha messo a disposizione il Teatro Municipale, gli artisti di Muzikobando., Archimia e Tempus Fugit che hanno creduto nella bellezza dello stare insieme per una buona causa donando i loro talenti ed il loro tempo, i bambini del coro “Padre Gherardo” e Giorgia Maggi, Sofia Sichel, Sergio Ferri e Marco Salami, CNA di Piacenza, Confindustria, Confapi e Confesercenti che ci affiancano nella promozione di questa iniziativa.