Tennis – Michele Brambilla (Vittorino da Feltre) vince a Voghera il Torneo di Primavera

Successo tennistico in terra pavese per i colori biancorossi della Vittorino da Feltre. Michele Brambilla, giovane Under 18 della squadra agonistica allenata dai maestri Marcello Griffini, Lorenzo Garberi e Patricia Chirea, si è infatti imposto nei giorni scorsi sui campi del Country Club Voghera vincendo il Torneo di Primavera limitato a giocatori di classifica 3.1.

Il cammino di Brambilla

Brambilla, che oltre alla compagine Under 18 fa parte anche della squadra di Serie D della Vittorino da Feltre, è sceso in campo a Voghera come testa di serie numero 3 del torneo. Nei quarti di finale ha superato il piacentino Nicholas Catelli con un doppio 6-3. Mentre in semifinale si è imposto a Riccardo Madia (7-5, 6-3 i parziali) guadagnando così l’accesso alla finale.

Nell’atto conclusivo del torneo, Brambilla si è confrontato con Riccardo Lapo, forte diciottenne portacolori del TC Le Querce di Varese, accreditato di una classifica 3.2. Una finale combattuta e ben giocata da entrambe i giocatori, molto equilibrata nel primo set, concluso con la vittoria al tee-break del piacentino che nel secondo parziale ha fatto valere il suo maggior tasso tecnico, tanto da chiudere con un netto 6-2.

Prima di Brambilla, nelle scorse settimane, si era messo in luce il giovanissimo Riccardo Festoni, giocatore della formazione biancorossa Under 10 mista, capace di conquistare la finale nei tornei di Monza e La Spezia, e la semifinale a Cremona.

Le sei formazioni

Under 10 mista con Lorenzo Giorgi, Riccardo Festoni, Margherita Baldiati, Rafael Castellani, Ettore Dei.

“” 12 femminile con Agata Griffini, Laura Toschi ed Elisa Daguati.

“” 16 femminile con Carolina Fiamma e Maria Lopedote.

“” 12 maschile con Isacco Balzarelli e Leo Ciavarini.

“” 16 maschile con Nicolò Pancini, Federico Favari e Vittorio Corsi.

“” 18 maschile con Michele Brambilla, Simone Calabria e Paolo Torre.