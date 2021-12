Concerto di Natale 2021 della Banca di Piacenza il 20 dicembre: trasmesso anche in diretta streaming.

Lunedì 20 dicembre, alle 21, si terrà nella Basilica di Santa Maria di Campagna il tradizionale appuntamento natalizio con il Concerto degli Auguri della Banca di Piacenza. Un appuntamento che torna in presenza, ma con posti limitati al massimo numero ammesso secondo le restrizioni sanitarie. Per questo motivo sarà – eccezionalmente – trasmesso anche in diretta streaming, accessibile dal sito della Banca (www.bancadipiacenza.it) cliccando l’apposita icona del concerto. La trentacinquesima edizione dell’evento sarà dedicata alle vittime del virus Corona. Gli invitati sono tenuti, sulla base delle vigenti disposizioni, ad esibire il Green Pass, indossare la mascherina e tenere poi il distanziamento interpersonale.

Sotto la direzione artistica del Gruppo Strumentale Ciampi, si esibiranno Erika Dilger (soprano), Giuseppina Bridelli (contralto),Massimo Altieri (tenore),Alessandro Molinari (basso),Federico Perotti (organo),il Coro Polifonico Farnesiano (voci bianche, voci giovanili, voci miste) e l’Orchestra Filarmonica Italiana (entrambi diretti da Mario Pigazzini). Il concerto si concluderà, come da tradizione, con l’esecuzione del canto natalizio Adeste Fideles.