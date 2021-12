Travolto dal cancello dell’azienda, muore autotrasportatore 52enne

Travolto e ucciso dal cancello dell’azienda dove si era recato per una consegna. Vittima Georgiev Zlatko, 52enne di origini moldave ma residente da anni a Fiorenzuola. La tragedia si è consumata a Soncino, in provincia di Cremona, ieri, sabato 18 dicembre. L’uomo lavorava per un’azienda produttrice di mangimi per animali e ieri mattina si era recato all’azienda della provincia cremonese per consegnare alcuni carichi di prodotto. Pare che il 52enne abbia tentato di aprire il cancello della ditta. La pesante struttura in ferro, però, avrebbe ceduto, uscendo dai cardini e travolgendo l’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare.