Santa Maria di Campagna da tutto esaurito per il concerto di Pasqua della Banca di Piacenza

Una Santa Maria di Campagna gremita in ogni ordine di posti ha fatto da cornice alla 37ª edizione del Concerto di Pasqua. Concerto offerto alla comunità piacentina dalla Banca di Piacenza e nato nel 1987 da un’idea del compianto presidente Corrado Sforza Fogliani. Il tradizionale appuntamento rientrava, anche quest’anno, nel programma delle celebrazioni dei 500 anni dalla posa della prima pietra della Basilica di piazzale delle Crociate. Eventi promossi dalla Comunità francescana e dal popolare Istituto di credito, che si concluderanno il 23 aprile.

Affidato, come sempre, alla direzione artistica del Gruppo strumentale Ciampi, il concerto (presentato da Robert Gionelli) è stato diretto dal maestro Mario Pigazzini ed eseguito dall’Orchestra Filarmonica Italiana. Ha visto altresì la consueta partecipazione del Coro Polifonico Farnesiano (voci bianche, giovanili e miste). Solisti, Margherita Lazzarotti, Maria Dal Corso, Erika Dilger (soprani); Samantha Ferrari (contralto); Mario Visentin (tenore); Alessandro Molinari (basso). All’organo Federico Perotti. Tutti molto applauditi, con bis finale del canto Alleluja da “Il Messia” di G. F. Haendel.

Questo il programma eseguito: Malcolm Archer Rejoice in the Lord (per coro di voci bianche e organo); Lorenzo Perosi Ave Maria (per coro di voci bianche e organo); Giuseppe Zanaboni In manus tuas (per coro di voci bianche e organo); Johann Michael Haydn Tenebrae factae sunt (per coro a tre voci bianche e organo); Felix Mendelssohn Laudate pueri (per soli, coro a tre voci pari e organo); Dietrich Buxtehude Jesu, meine Freude BuxWV 60 (per soli, coro e orchestra), Der Herr ist mit mir BuxWV 15 (per coro misto e orchestra); Wolfgang Amadeus Mozart Sonata da chiesa 4 KV144, Sonata da chiesa 14 KV278 (per orchestra), Regina coeli KV276 (per soli, coro misto, orchestra e organo); Domenico Cimarosa Magnificat (per coro misto, orchestra e organo).