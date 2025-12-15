Concerto Gospel di Natale con gli Amici della Lirica il 18 dicembre

Giovedì 18 dicembre, alle 21, il Salone Monumentale di Palazzo Gotico si accende di emozione con VOICES OF LIGHT. Il grande Concerto Gospel di Natale promosso dagli Amici della Lirica per Sistema Cultura Piacenza 2025.

Sul palco il coro InControCanto Gospel Choir e L’Asteria Jazz Trio. Maestro del coro e concertatore Massimo Mazza. Si tratta di un incontro irresistibile tra Gospel e Jazz, due mondi diversi uniti dalla stessa magia, quella che fa battere le mani, sorridere, e sentire parte di qualcosa di speciale.

VOICES OF LIGHT è il più bel messaggio di Buon Natale. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Concerto Pianistico FINALE ICPA

Gli Amici della Lirica di Piacenza in collaborazione con la Fondazione Bell’Arte(Belgio) propongono per sabato 13 dicembre alle ore 17.30, sede degli Amici della Lirica,via Mazzini 81, Piacenza, il Concerto Pianistico FINALE ICPA.

Protagonisti della serata saranno sette giovani pianisti di talento dell’ICP International Certificate for Piano Artists, un programma di formazione d’eccellenza riconosciuto a livello mondiale. Si esibiranno:

Jef Kolacny (Belgio), Aarun Monteiro Kassam (Portogallo), Hans Mathieu (Belgio) Maxime Marlier (Belgio), Tereza Bártova (Slovacchia), Floris van den Ende (Paesi Bassi), Sophie Hulshoff (Paesi Bassi).

E’ un grande piacere per l’Associazione e per la città di Piacenza ospitare la Masterclass e il concerto finale ICPA.

