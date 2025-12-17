Perde il controllo dell’auto ed esce di strada in A1 all’altezza di Cadeo, grave un uomo di 54 anni – FOTO

Esce di strada e si ribalta, grave un uomo di 54 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio, 17 dicembre. Il grave incidente è avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza di Cadeo, in direzione Bologna.
Per motivi da chiarire, un uomo di 54 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo accartocciato.
Dopo averlo liberato, i pompieri hanno affidato il ferito ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma. In auto viaggiava anche il suo cagnolino che fortunatamente è rimasto illeso.