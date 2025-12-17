Perde il controllo dell’auto ed esce di strada in A1 all’altezza di Cadeo, grave un uomo di 54 anni – FOTO

Esce di strada e si ribalta, grave un uomo di 54 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio, 17 dicembre. Il grave incidente è avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza di Cadeo, in direzione Bologna.

Per motivi da chiarire, un uomo di 54 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo accartocciato.

Dopo averlo liberato, i pompieri hanno affidato il ferito ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma. In auto viaggiava anche il suo cagnolino che fortunatamente è rimasto illeso.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy