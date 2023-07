Concorto a Pontenure, anche nel 2023 sarà accessibile alle persone con disabilità uditiva e motoria

Concorto, festival internazionale di cortometraggi che si tiene ogni anno a Pontenure e a Piacenza, anche quest’anno sarà completamente accessibile alle persone con disabilità uditiva e motoria, grazie alla presenza di sottotitoli, interpreti LIS, staff segnante e spazi privi di barriere.

CONCORTO ACCESSIBILE 202

Il progetto, curato da Isabella Carini e Chiara Granata, è il risultato di un percorso iniziato 3 anni fa, nato dalla volontà di creare un’offerta cinematografica per tutti. Partendo da un progetto pilota nel 2021, il festival negli anni si è reso sempre più accessibile: gli spazi del festival sono stati adeguati per renderli accessibili alle persone con disabilità motoria, per tutti i cortometraggi sono realizzati sottotitoli per sordi (che comprendono oltre ai dialoghi anche tutti gli elementi sonori necessari alla comprensione e pertinenti per la cultura sorda), sono presenti interpreti di lingua dei segni per tutti i momenti di incontro e un servizio di accoglienza in lingua dei segni.

Grazie al lavoro dello staff del festival e al sostegno di partner e istituzioni è stato raggiunto un primato importante: Concorto è il primo festival di cinema corto in Italia a essere 100% accessibile per un pubblico con disabilità diverse.

Nella realizzazione del progetto sono state coinvolte diverse importanti realtà: l’ENS (Ente Nazionale Sordi), che ha fornito supporto nell’organizzazione, nella comunicazione e nell’accoglienza in LIS, il Pio Istituto dei Sordi di Milano, l’associazione Al.Di.Qua.Artists (Alternative Disability Quality Artists – associazione di artist* e lavorat* dello spettacolo con disabilità) e l’associazione Fedora.

25 agosto

Uno dei momenti chiave del progetto 2023 sarà un incontro, nel pomeriggio di venerdì 25 agosto, dedicato al tema della presenza e rappresentazione delle persone disabili nel cinema e nelle arti dello spettacolo. Interverranno Noah Zoratti (attivista per i diritti delle persone disabili e fondatore del progetto Sistemabile), Martina Rebecca Romano (interprete e performer LIS sorda) e Dalila D’Amico (parte dell’associazione Al.Di.Qua.Artists e autrice del libro Lost in translation – la disabilità in scena edito da Bulzoni). L’incontro darà spazio al dibattito, sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Le date dell’edizione 2023

Appuntamento dal 19 al 26 agosto 2023 per scoprire tutto il ricco programma di Concorto Film Festival.