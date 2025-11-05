Condannato al carcere e all’espulsione, 23enne trovato a bordo di un’auto in possesso di droga

Nella tarda mattina di ieri, 4 novembre, i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, impegnati in un controllo capillare sul territorio, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano.

L’operazione

L’operazione, ha visto coinvolto un cittadino marocchino, di 23 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, gravato da un provvedimento di espulsione e da una condanna a una pena detentiva di due anni, un mese e ventisei giorni per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane marocchino è stato rintracciato dai carabinieri a Roveleto di Cadeo (PC) durante un controllo in una zona solitamente frequentata da tossicodipendenti, quale passeggero di un auto a noleggio, insieme a due connazionali di 21 e 25 anni, uno dei quali alla guida dell’auto.

Durante il controllo, il 23enne ha spontaneamente consegnato un involucro contenente una modica quantità di hashish, che è stata sequestrata.

Il provvedimento

Portati in caserma a Fiorenzuola d’Arda, a seguito di un ulteriori approfondimenti, è stato accertato che il giovane passeggero era destinatario di un mandato di carcerazione emesso dalla Procura di Milano, per aver commesso reati legati allo spaccio di stupefacenti in quella città nel corso del 2023. Inoltre, è risultato altresì gravato da un ordine di espulsione emesso dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano.

Dopo essere stato compiutamente identificato, il 23enne irregolare, è stato trasferito presso il carcere di Piacenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito di tutte le attività svolte l’altro connazionale di 21 anni, anch’esso passeggero del veicolo fermato, ha esibito ai militari di Fiorenzuola d’Arda un permesso di soggiorno rilasciato da autorità spagnole e per questo veniva invitato presso gli uffici della Questura di Piacenza per la sua completa regolarizzazione su territorio italiano. Il conducente 25enne, invece, è risultato gravato di rintraccio per l’esecuzione di due notifiche di carattere amministrativo per le quali ha provveduto la Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

