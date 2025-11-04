Biglietti omaggio Piace Mattoncini. Il 15 e 16 novembre a Piacenza Expo

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Piace Mattoncini” in programma dal 15 al 16 embre 2025 a Piacenza Expo.

Piacenza Expo si raggiunge facilmente in 1 minuto dal casello autostradale di Piacenza Sud.

Piace Mattoncini – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Piace Mattoncini

Piacenza Expo

dal 15 al 16 novembre 2025

La più grande, maestosa e divertente Esposizione di diorami e costruzioni LEGO® di sempre a Piacenza

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto MATTONCINI + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri biglietti acquistabili*).

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Regolamento iniziativa.

Invia un messaggio (con le modalità indicate sopra) per candidarti; un conduttore di Radio Sound ti richiamerà per confermarti il biglietto omaggio. Dovrai rispondere alla telefonata e fare un breve saluto in diretta su Radio Sound per ottenere il tuo omaggio. Entro la data dell’evento riceverai un WhastApp di conferma con tutte le indicazioni per utilizzare il tuo omaggio.

Se non ricevi la telefonata 📵 o non fai in tempo a rispondere non preoccuparti, questa volta la fortuna non è stata dalla tua parte. Tuttavia, non abbatterti! Spesso facciamo regali speciali e potresti essere il prossimo fortunato destinatario.

Ci piace fare le cose semplici ma nel rispetto di tutti e per questo motivo l’iniziativa non prevede estrazione ma semplicemente un premio fedeltà deciso da noi di Radio Sound. Cerchiamo sempre di accontentare e incentivare nuovi ascoltatori per dare opportunità a più persone. Se hai già vinto in passato, la tua candidatura non verrà esclusa a priori ma semplicemente avrai meno probabilità di essere chiamato. Per aumentare le probabilità di essere selezionato ti consigliamo vivamente di inviare il messaggio appena senti che il conduttore annuncia il momento gioco, quando invita a scrivere. Facciamo diversi momenti gioco (tra le ore 7 e le 20 su Radio Sound) in funzione di quanti omaggi abbiamo da regalare.

Cerca di essere creativo, divertente, simpatico mentre sei in diretta con il conduttore; dai libero sfogo alla tua personalità.

Piace Mattoncini – L’evento LEGO di Piacenza

Ritorna anche quest’anno il grande evento Piace Mattoncini presso Piacenza Expo. Pronti ad un’invasione di mattoncini, costruzioni, giochi e divertimento sabato 15 novembre (al pomeriggio) e domenica 16 novembre (tutto il giorno).

Anche quest’anno ci saranno piu’ di 100 epositori, di Piacenza Bricks e tanti altri gruppi italiani di appassionati. Vedrete costruzioni in mattoncini Lego (MOC e diorami) di ogni tipo, tantissime attivita’ per grandi e piccini, una grande area gioco, moltissimi venditori, e tante sorprese che vi sveleremo nelle prossime settimane.

Ingresso a pagamento, ma prezzi veramente popolari, con biglietti a soli 6 Euro per gli adulti.

Piacenza Expo, Via Tirotti

Sabato 15 novembre dalle 14:00 alle 19:00

Domenica 16 novembre dalle 10:00 alle 18:30

L’ASSOCIAZIONE

Piacenza Bricks è un’Associazione di Appassionati LEGO®

Fondata nel marzo del 2014, l’Associazione culturale senza finalità di lucro PIACENZA BRICKS è il primo “RLUG” dell’Emilia-Romagna. “RLUG” significa “Recognized LEGO® Users Group” ed è un termine utilizzato in tutto il mondo per indicare le associazioni culturali che promuovono giochi di costruzioni attraverso eventi dedicati a bambini e famiglie, la cui attività sia riconosciuta ufficialmente da LEGO®.

PIACENZA BRICKS è un’associazione che si rivolge ai bambini, alle famiglie e agli adulti fan dei mattoncini LEGO®, nata dall’idea di Nicola Bellotti (che si occupa professionalmente di comunicazione e di organizzazioni di eventi), di Matteo Sgorbati (titolare del negozio che da sempre, a Piacenza, è il punto di riferimento per i collezionisti) e Lorenzo Bersani. Sono molti i gruppi in Italia e nel mondo che organizzano eventi dedicati ai mattoncini, ma pochissimi soddisfano i requisiti per essere riconosciuti formalmente da LEGO®. L’attività di Piacenza Bricks è riconosciuta da The LEGO Group e rappresentata presso di loro dalla figura del “LUG Ambassador” (precedentemente chiamato “LEGO Ambassador”) Marco Cantù che tiene i rapporti tra Piacenza e Billund, in Danimarca, dove ha sede l’azienda fondata da Ole Kirk Christiansen.

Nel 2023, l’associazione PIACENZA BRICKS si è trasformata in un’Associazione di Promozione Sociale come il nome ufficiale di Piacenza Bricks APS ed ha rinnovato il proprio statuto.

Per l’acquisto dei biglietti

Piace Mattoncini Acquista biglietti direttametne in biglietteria

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24, segui le indicazioni che riceverai da Radio Sound, tramite WhatsApp.

