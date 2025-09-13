Confapi Industria al Festival del pensare contemporaneo, 600 studenti raccontano la “Piacenza che vorrei”

Si intitola “La Piacenza che vorrei” l’indagine realizzata dalla categoria Unionservizi di Confapi Industria Piacenza interpellando 600 studenti delle scuole elementari e medie del territorio. Il progetto verrà presentato nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo domenica 14 a Palazzo Rota Pisaroni alle 16.30 a margine dell’incontro dedicato a “La città dei fragili. Progettare l’inclusione nei luoghi quotidiani” con Alberto Vanolo, Paola Pierotti e Renato Quaglia.

“È un progetto che abbiamo portato a termine in questi mesi come Unionservizi insieme a Confapi Piacenza in seguito alla delibera dell’Assemblea Unionservizi del 10 settembre 2024 – spiega il presidente di Unionservizi Luca Lambertini – si tratta di un documento che sintetizza gli esiti dell’indagine conoscitiva svolta in alcune scuole elementari e medie di Piacenza che ha coinvolto oltre 600 studenti che hanno risposto a domande da noi poste sul loro futuro a Piacenza, fornendo importanti indicazioni sulla Piacenza che vorrebbero e che ha dato degli esiti davvero interessanti”.

