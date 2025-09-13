Il C&B Racing Team al Campionato Europeo di  Motonautica GT30. Alex Cremona: “Puntiamo a un traguardo prestigioso”

Sabato 13 e domenica 14 settembre il C&B Racing Team di San Nazzaro sarà impegnato sul Lago di Viverone al Campionato Europeo di Motonautica GT30 con Luigi Baggioli, Jacopo Ravasio, Andrea Cavalloni.

Esordio a livello internazionale per Baggioli – spiega Alex Cremona manager del team piacentino – alla sua seconda stagione in categoria. Jacopo e Andrea invece sono già stati protagonisti, sempre a Viverone, negli ultimi due anni nel Mondiale ed Europeo GT30, dove si sono ben distinti.

I ragazzi – prosegue il campione piacentino – si sono allenanti nelle ultime settimane in particolare per trovare il giusto assesto delle proprie imbarcazioni. Dopo varie prove a livello italiano questo è un doppio esame per i nostri giovani perché potranno misurare il proprio livello competitivo con diversi esperti e pluricampioni della categoria, su tutti l’estone Kärol Soodla, campionessa in carica e neo campionessa mondiale di categoria.

Io per impegni lavorati con il team Abu Dhabi di F2 – chiude Cremona – non sarò presente, ma seguirò i piloti costantemente grazie alla presenza di una parte dello staff del team sul Lago di Viverone. Mi auguro che i ragazzi diano il meglio come sempre, e perché no che si possa puntare a un traguardo prestigioso, magari un posto sul podio.

