Confapi Industria Piacenza, al via uno sportello di consulenza per il mercato Usa

Uno sportello dedicato al mercato Usa che possa fornire un’adeguata consulenza alle aziende in un momento di particolare incertezza. È questo il nuovo obiettivo di Confapi Industria Piacenza che apre un nuovo servizio per le imprese: «Si tratta di uno sportello ad hoc – spiega il direttore dell’associazione Andrea Paparo – a cui le aziende potranno rivolgersi per avere una consulenza su diversi aspetti relativi al mercato statunitense. Ad oggi infatti gli Stati Uniti restano il primo mercato extra UE di sbocco per l’export italiano: la situazione di incertezza che si è creata con i dazi introdotti dall’amministrazione Trump obbliga le imprese a ripensare i loro modelli di internazionalizzazione con una pianificazione più attenta».

Da qui l’idea di realizzare uno sportello che vedrà le aziende interfacciarsi con esperti e professionisti che da decenni operano sul mercato statunitense: «Il nostro obiettivo è di sostenere le piccole e medie imprese sotto alcuni aspetti – continua Paparo – l’assistenza offerta riguarderà chiaramente i dazi, ma anche l’apertura di società, i visti di lavoro, gli aspetti fiscali, legislativi, doganali e di materia di lavoro, quelli legati alla contrattualistica, ai reperimenti di magazzino, alla ricerca di logistiche in outsoucing. In sintesi lo scopo è quello di fornire agli imprenditori una consulenza a 360 gradi per aiutarli a rivedere le loro strategie in funzione dei cambiamenti di scenario attuale negli Stati Uniti».

Come rivolgersi allo sportello?

Per rivolgersi allo sportello di consulenza sul mercato Usa è possibile inviare una mail all’indirizzo deskusa@confapindustriapiacenza.com oppure telefonare alla sede di Confapi Industria Piacenza, in via Menicanti 1 a Piacenza, al numero 0523.572449 e concordare un appuntamento che potrà essere in presenza o in videocall.

«Con l’introduzione dei dazi le imprese si trovano ad affrontare nuove sfide nella loro attività di export – conclude il direttore di Confapi Industria Piacenza – ma proprio all’interno di questo scenario di complessità emergono anche opportunità concrete per riorientare la strategia commerciale: avere la possibilità di un confronto e di una consulenza con le realtà imprenditoriali che da anni operano negli Stati Uniti è senza dubbio un’occasione importante per imparare le strategie per ridurre l’impatto dei dazi, semplificare le relazioni con i buyer americani e accedere a incentivi fiscali locali».