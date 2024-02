Confcooperative, Daniel Negri confermato presidente provinciale

La stagione di rinnovo cariche che interessa Confcooperative, l’associazione delle Cooperative italiane, si concluderà con l’Assemblea nazionale a Roma entro fine anno. Nel frattempo vanno a rinnovo tutti i presidi territoriali, siano essi provinciali, interprovinciali o regionali. Confcooperative Piacenza ha tenuto la propria assemblea elettiva oggi, 16 febbraio e in questa sede è stato rinnovato il Consiglio provinciale ed eletto il nuovo presidente; entrambi gli organi reggeranno le sorti dell’associazione per il prossimo quadriennio.

Daniel Negri è stato riconfermato presidente di Confcooperative Piacenza al termine dell’assemblea provinciale tenutasi questa mattina al Collegio degli Alberoni.

Nel corso dell’evento ha preso la parola anche il presidente regionale Francesco Milza che ha evidenziato le sfide future per la cooperazione: una transizione ecologica sostenibile per le imprese, la partnership con IFAB – International Foundation Big Data and AI for Human Development per assicurarsi un supporto nelle competenze necessarie per la transizione digitale, il ruolo sempre più importante del sistema cooperativo nell’economia sociale europea

È intervenuto tra gli altri anche il presidente di Confcooperative Federsolidarietà Stefano Granata mentre il direttore di Confcooperative Emilia Romagna Pierlorenzo Rossi ha premiato insieme a Milza alcuni cooperatori.

Il nuovo consiglio provinciale

Presidente provinciale è stato confermato, come detto, Daniel Negri.

Il consiglio sarà composto da Sergio Bernini, Filippo Caprioli, Marco Crotti, Tiziano Gatti, Dionisio Genesi, Jessica Lavelli, Carlo Lucchini, Alessandro Maffi, Paolo Menzani, Giovanni Merli, Francesco Milza, Giancarlo Pedretti, Donatella Peroni, Claudio Piva, Enrico Rancati, Samuele Risoli, Paolo Savinelli, Daniele Sarselli, Carolina Soldati, Mario Spezia, Gianfranco Zaffignani.

La giornata non ha contemplato però unicamente la riunione dei rappresentanti del mondo cooperativo piacentino e le votazioni, ma ha incluso una serie di incontri e di dibattiti che si sono svolti tutti presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni a partire dalla mattinata.

“Ecco l’unione che rafforza tutti. E’ lo slogan di Confcooperative lanciato di recente a livello nazionale, ma è anche molto di più: è l’insieme dei valori in cui si riconoscono le imprese associate. Parliamo di lavoro, comunità, futuro. Oggi è il giorno dell’assemblea di Confcooperative Piacenza ed è l’occasione giusta per dire grazie a nome di tutte le famiglie, i cittadini e i lavoratori per i quali l’associazione rappresenta un punto di riferimento insostituibile professionale e umano. Ed è anche l’occasione per ribadire che la collaborazione tra Comune ed Enti del terzo settore è una dimensione centrale del sistema di risposte ai bisogni della comunità”. E’ il commento del sindaco Katia Tarasconi.

Lavoro, comunità e futuro

“Il Lavoro, la Comunità e il Futuro – spiega il presidente Daniel Negri – sono le tre parole scelte per identificare il perimetro della nostra riflessione. Sempre più, abbiamo la necessità di identificare progetti di sviluppo condivisi. Il lavoro comune tra istituzioni è una condizione necessaria, consapevoli che la scelta metodologica sia da accompagnare ad una valutazione approfondita sul paradigma economico da utilizzare. Abbiamo scelto di proporre un dialogo tra la sfida della transizione digitale ed energetica e il modello dell’economia civile che ben rappresenta l’identità di Confcooperative. La digitalizzazione dei processi, la gestione dei dati, le previsioni di scenari futuri, così come la sfida delle Comunità energetiche, rappresenteranno condizioni di sviluppo integrale solo se accompagnate da una governance democratica e attenta alle sempre più diffuse fragilità”.