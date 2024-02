Distribuzione di liquami e stoccaggio di letame irregolari, due agricoltori sanzionati

“Non corretta utilizzazione agronomica di liquami zootecnici”. I carabinieri forestali hanno sanzionato un agricoltore 57enne di Besenzone con una multa di 1032 euro. L’uomo ha sparso liquami in un terreno senza rispettare le regole tecniche previste dal bollettino nitrati e aria Emilia Romagna.

A Casaliggio, i carabinieri forestali hanno sanzionato un agricoltore di 73 anni con l’accusa di “non conforme accumulo temporaneo letame in campo agricolo”. In questo caso l’uomo non ha sparso letame ma lo ha accumulato in attesa di essere distribuito. L’accumulo però è avvenuto troppo vicino a un corso d’acqua.