Confedilizia e Banca di Piacenza rinnovano la collaborazione: “Sinergia che dura da quarant’anni”

I vertici della Banca di Piacenza e della locale Confedilizia si sono incontrati questa mattina per riconfermare la collaborazione e la sinergia che dura da 40 anni. L’incontro si è tenuto nel segno del compianto avv. Corrado Sforza Fogliani, che tanto ha rappresentato per entrambe le realtà del territorio piacentino.

Per la Banca erano presenti il presidente Giuseppe Nenna, il direttore generale Angelo Antoniazzi e il vicedirettore generale Pietro Boselli, mentre per la Confedilizia sono intervenuti il presidente Antonino Coppolino e il direttore Maurizio Mazzoni.

Le due realtà piacentine collaborano da sempre nell’organizzazione di importanti eventi, anche culturali, a beneficio della collettività e per offrire servizi qualificati ed efficienti ai cittadini, come ad esempio la Banca dati immobiliare, i corsi per amministratori di condominio e l’assistenza al pagamento dei vari tributi sugli immobili (Imu, ecc…).

Per l’occasione sono state anche rinnovate le molteplici convenzioni in atto a favore sia dei soci di Confedilizia sia dei clienti della Banca di Piacenza.

Per informazioni sulle varie convenzioni è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia o presso gli sportelli della Banca locale.