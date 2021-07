Conferma in casa Bakery: Mark Czumbel ancora Biancorosso

La Bakery Piacenza comunica la conferma dell’under Mark Czumbel che vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione sportiva 2021/2022.

Arrivato a Piacenza nella scorsa stagione, Mark si è guadagnato la riconferma e la fiducia del presidente Beccari e del coach Campanella, giocando un’ottima stagione e dando il suo prezioso contributo per la promozione in serie A2 sia dentro che fuori dal campo.

Czumbel chiude la passata stagione con 4.3 punti di media e 1.3 rimbalzi a partita.

“Sono contentissimo di far parte di nuovo della famiglia Bakery, ringrazio il Presidente Marco Beccari e il coach Federico per questa opportunità.Non vedo l’ora di iniziare e affrontare questa nuova avventura con i miei nuovi compagni. Ho tanta voglia di crescere e mettermi a disposizione della squadra e della società.Faccio un saluto al pubblico Biancorosso che non vedo l’ora di rivedere al nostro fianco in tutte le gare come è stato per i playoff.”