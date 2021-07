Protagonista il medio evo nella nuova escursione il 18 luglio del circuito “Val Tidone Lentamente”

“CAMMINANDO NEL MEDIO EVO SUI PASSI DEI PELLEGRINI – Pellegrini per un giorno sulla Via degli Abati” questo il titolo della nuova escursione del circuito “Val Tidone Lentamente”, organizzato da guide ambientali escursionistiche e coordinato e promosso dall’associazione “Sentiero del Tidone”.

La camminata, che si svolgerà domenica prossima 18 luglio, rientra nelle celebrazioni di San Colombano, patrono del comune Alta Val Tidone: si partirà infatti dal borgo di Nibbiano e, attraverso un percorso ad anello, si salirà fino alle pendici del Monte Lazzarello e ai suoi boschi, passando per i borghi medioevali di Caminata, Nibbiano (antica Curte Neblani), Trebecco, antichi feudi del Monastero di Bobbio.

Il Sentiero del Tidone e la Via degli Abati permettono questo percorso in un territorio ricco di storia e di paesaggi unici, camminando lungo i crinali che incorniciano la valle e potendo ammirare le cappelle votive che si trovano lungo il cammino.

L’escursione prevede il pranzo al sacco, la copertura assicurativa e il successivo ritorno al luogo di partenza.

Escursione (consigliata dai 12 anni) di circa 14 chilometri. L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Venerdì 16 Luglio e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida Mirna Filippi tramite i seguenti contatti: telefono 3923267010 oppure via email filippimirna@gmail.com o tramite Facebook “I Sentieri di Mirna”

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it