Confindustria aumenta la partecipazione in Piacenza Expo, investimento da 120 mila euro – AUDIO

Sempre più ampia la partecipazione della comunità piacentina (e non solo) all’attività di Piacenza Expo. Confindustria Piacenza ha deliberato lo stanziamento di 120 mila euro per partecipare all’aumento di capitale sociale proposto dall’amministratore unico, Giuseppe Cavalli, per associazioni e privati. Confindustria aveva una quota di poco inferiore all’1%, destinata ora a crescere.

“Un momento importante, in particolare dopo la decisione della Regione Emilia Romagna di investire sulle fiere locali, considerate un fulcro dell’economia territoriale. Noi abbiamo voluto dare il nostro contributo”, ha detto Francesco Rolleri, presidente di Confindustria.

“Un grazie enorme a Confindustria perché hanno capito e appoggiato il mio piano industriale che ho proposto a tutti i soci. Piano che rilancia la mia portaerei economica, come l’ho ribattezzata. Piacenza Expo porta sviluppo ed economia alla nostra straordinaria città. Ho approntato un aumento di capitale da 1 milione di euro interno, ormai coperto quasi tutto dai soci attuali. A ciò si aggiunge un piano di 1,5 milioni di euro per potenziali soci esterni. La Regione, grazie alla collaborazione col Comune di Piacenza, ha stanziato quasi 600 mila euro e questo è stato un segnale molto importante non solo per Piacenza Expo ma per tutto il territorio. Basti pensare che con le iniziative organizzate quest’anno abbiamo portato a Piacenza quasi 100 mila visitatori”. E’ il commento di Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo.

“Oltre alla Regione, abbiamo poi accolto anche il Porto di Spezia e ora questo segnale di Confindustria acquisisce molta importanza. Non a caso abbiamo in atto altre tre trattative con altrettanti soggetti. I soci attuali si stanno muovendo tutti, hanno tutti intenzione di aumentare la quota di partecipazione: Piacenza Expo è un patrimonio di tutta la comunità”.