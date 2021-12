Serie B1 – Il Reggio Emilia Ferval “piacentino” vince il derby contro Modena (5-1)

Quinto successo consecutivo per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval a “matrice piacentina” nel campionato di serie B1 maschile. Nel derby regionale contro la Villa d’Oro Modena (girone B), vittoria per 5-1 per Reggio che schierava i magiostrini Luca Ziliani e Mattia Crotti oltre al tecnico-giocatore cinese Liu Wenyu.

Per Crotti, doppietta con 3-0 a Greca e 3-1 a Bignami, mentre Ziliani ha ceduto in tre set a Rossi per poi vincere 3-0 contro lo stesso Greca. In classifica, Reggio consolida il secondo posto nel girone B dove approda a quota 10 punti.

Reggio Emilia – Serie A1

Nella stessa giornata, “straordinari” per Mattia Crotti, poi impegnato nelle vesti di tecnico della formazione di A1 maschile che ha pareggiato 3-3 contro Prato, incamerando un punto prezioso in chiave salvezza. Venerdì recupero a Castel Goffredo e domenica scontro diretto esterno sul campo del Sant’Espedito Napoli.