A Piacenza specialisti da tutto il mondo per il congresso internazionale di Oculistica

Mochi, Meeting on ophthalmological challenges and insights è il primo congresso oculistico internazionale organizzato dal dottor Rino Frisina, direttore di Oculistica dell’Ausl di Piacenza, in collaborazione con la Società italiana di scienze oftamologiche Siso e la European School for advanced studies in ophthalmology Esaso e il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Piacenza.

L’importante evento scientifico-culturale si snoderà su una due giorni di formazione e approfondimento mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno, nella suggestiva cornice della Cappella Ducale a Palazzo Farnese in piazza della Cittadella, 29, e vedrà partecipare i più importanti professionisti ed esperti di oculistica italiana e internazionale.

“Il congresso – sottolinea Rino Frisina – ha come fine la volontà di mettere al centro e condividere le ultimissime novità in termini di evoluzione delle tecnologie nella diagnostica strumentale e le innovazioni terapeutiche chirurgiche delle patologie oculari. Il programma della due giorni affronterà le tematiche della diagnostica retinica, della chirurgia pediatrica, del glaucoma, della cornea e della retina con i maggiori esperti nazionali che esporranno le più recenti tecniche disponibili. Si presenteranno relazioni su ogni tematica e, al termine di ciascun contributo, ampio spazio si lascerà al dibattito e alle osservazioni poiché crediamo molto nel confronto costruttivo. Nel corso del congresso abbiamo inserito tre momenti dedicati a esperti professionisti stranieri attualmente impegnati in studi di ricerca di elevato prestigio e riconosciuti a livello internazionale. Il collegamento con questi relatori stranieri si svolgerà in modalità di videoconferenza”.