Piacenza Pride, le modifiche alla viabilità per l’evento di sabato 27 maggio

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento “Piacenza Pride”, nella giornata di sabato 27 maggio si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, dalle ore 10 di sabato 27 sino al termine della manifestazione – presumibilmente intorno alle 19 – sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in via Dei Mille, in via Roma e nel tratto di via Alberoni tra la stessa via Dei Mille e l’intersezione con via Trebbiola – via Roma.

Sarà invece in vigore dalle 14.30 di sabato 27, sino al termine della manifestazione (entro le 19) il divieto di circolazione nelle vie che compongono l’itinerario del previsto corteo. Le temporanee limitazioni al traffico saranno coordinate dalla Polizia Locale, in concomitanza con il passaggio della manifestazione nelle strade poste lungo il percorso: da via Dei Mille (con inizio del raduno dalle 14.30) per proseguire in via Alberoni, via Roma e viale Patrioti, attraversando un tratto di Stradone Farnese, all’altezza di piazzale Libertà, per raggiungere il Pubblico Passeggio. Il corteo svolterà poi in via Giordani per dirigersi verso piazza Sant’Antonino e da qui, lungo via Sant’Antonino, a piazza Cavalli, per poi riprendere via Roma e concludersi al punto di partenza, in via Dei Mille.

Al momento del transito in piazzale Libertà, la Polizia Locale sospenderà la circolazione anche nel tratto di Stradone Farnese compreso tra il piazzale stesso e via Delle Teresiane, mentre all’arrivo all’altezza di via Giordani sarà temporaneamente bloccata la circolazione anche in via Alberici.