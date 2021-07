Consegnato il Trofeo per la vittoria della Serie D al Fiorenzuola

Dalle mani del Coordinatore delle Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Luigi Barbiero, è stato consegnato nella sede valdardese il trofeo per la vittoria della Serie D 2020/2021 da parte del Fiorenzuola.

Presenti al momento di celebrazione, oltre al capitano, Ettore Guglieri, la dirigenza intera. Il Presidente Luigi Pinalli, il Vice-Presidente Giovanni Pighi, il Direttore Sportivo Marco Bernardi ed il Team Manager Luca Baldrighi.





Il nuovo segretario in casa rossonera

U.S. Fiorenzuola comunica di aver raggiunto l’accordo per la nomina del nuovo Segretario Generale. Si tratta di Giuseppe Romeo, classe 1987 proveniente da una importante esperienza (iniziata nel 2017) nella Reggiana.

Con Romeo, la società Fiorenzuola 1922 va ad implementare la sua Segreteria in vista della stagione di Serie C accanto alla figura di Alessandra Foletti, confermata come Segretaria Amministrativa. A Giuseppe il benvenuto da parte della dirigenza nella famiglia rossonera di U.S. Fiorenzuola.