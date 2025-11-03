Da Castell’Arquato ad Alseno, Bisi (Consorzio bonifica): “Condotta idrica di 20 km e due invasi da 200 metri cubi”

Dichiarazione del Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi, presente alla conferenza stampa di presentazione del Piano Marshall della Regione Emilia-Romagna: “Fare manutenzione e guardare al futuro sono tra i compiti più importanti dei consorzi di bonifica. Grazie ai finanziamenti arrivati da Europa, ministeri e Regione Emilia Romagna stiamo realizzando opere di cui beneficeranno il territorio e il settore agroalimentare”.

“All’interno dello spazio destinato ai consorzi associati ad Anbi Emilia Romagna, ho presentato due interventi che puntano all’integrazione e al miglioramento del sistema irriguo della Val d’Arda con l’obiettivo unico di efficientare la pratica distributiva”.

Il primo è quello della condotta di 20 km con la quale distribuiremo acqua in pressione partendo da Castell’Arquato, passando a Fiorenzuola e arrivando ad Alseno con assenza di perdite rispetto alla percorrenza e dando maggiore capacità e potenzialità ai canali di scolo che affiancano l’opera.

Il secondo è quello dei laghi Caolzio (Castell’Arquato), Molinazzo e Moronasco (Alseno) con capacità di invaso tra i 100 e i 200 mila metri cubi grazie ai quali recupereremo acqua durante la distribuzione e colmeremo quei gap che si possono creare tra erogazione e consegna”.

Per il Consorzio di Bonifica di Piacenza, tra gli interventi principali in fase di realizzazione con fondi europei, ministeriali e regionali per oltre 96 milioni di euro, ci sono: la condotta di 20 km in Val d’Arda, la ricostruzione del Traversante Mirafiori a Rivergaro, un impianto di sollevamento a Ronchi di Caorso, 3 laghi irrigui in Val d’Arda (Caolzio, Molinazzo e Moronasco), l’efficientamento della rete di distribuzione nella zona Tidone, la ristrutturazione funzionale del sistema di telecontrollo (gestione da remoto) di manufatti idraulici nel distretto Arda, un impianto idrovoro a Soarza (Villanova sull’Arda), interventi di difesa idraulica in pianura e altri di prevenzione del dissesto idrogeologico sparsi sul territorio montano.

