Travolti da un’auto mentre attraversano la strada via Manfredi, coppia di coniugi ferita

Attimi di paura nella mattinata di lunedì 3 novembre in via Manfredi, dove una coppia è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’altezza del supermercato Esselunga.
Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, i due coniugi – un uomo di 55 anni e una donna di 51, entrambi piacentini – stavano attraversando regolarmente la carreggiata quando sono stati travolti da una vettura diretta verso la Galleana.
L’impatto è stato violento e ha fatto cadere entrambi a terra, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Dopo le prime cure, marito e moglie sono stati trasportati al pronto soccorso cittadino per ulteriori accertamenti.
Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.