Travolti da un’auto mentre attraversano la strada via Manfredi, coppia di coniugi ferita

3 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Controlli delle forze dell’ordine alle attività tra la stazione e via Colombo, numerose le sanzioni
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Attimi di paura nella mattinata di lunedì 3 novembre in via Manfredi, dove una coppia è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’altezza del supermercato Esselunga.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, i due coniugi – un uomo di 55 anni e una donna di 51, entrambi piacentini – stavano attraversando regolarmente la carreggiata quando sono stati travolti da una vettura diretta verso la Galleana.

L’impatto è stato violento e ha fatto cadere entrambi a terra, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Dopo le prime cure, marito e moglie sono stati trasportati al pronto soccorso cittadino per ulteriori accertamenti.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank