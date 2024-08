Controlli congiunti delle forze dell’ordine, città passata al setaccio: denunce per droga e possesso di armi da taglio – FOTO

Nel pomeriggio del 22 agosto le forze dell’ordine hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio diretto al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, del degrado urbano e dell’immigrazione irregolare.

Il servizio, coordinato dalla Questura, ha visto coinvolte diverse pattuglie della locale Questura, del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, dei carabinieri, una unità Cinofila della Guardia di Finanza e la Polizia Locale, anche con l’impiego di pattuglie in moto.

Arma da taglio

L’attività, così come disposta dall’ordinanza del Questore, è iniziata intorno alle 14 e si è dapprima sviluppata lungo la pista ciclabile che collega via dei Pisoni a Viale Patrioti e Via Conciliazione: qui, operatori in borghese ed in divisa hanno intercettato un ragazzo che al momento del controllo è risultato in possesso di una arma da taglio. L’arma è finita sotto sequestro ed il giovane deferito all’A.G., inoltre a suo carico è stata adottata la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Droga e denunce

Sempre nella stessa zona oggetto di osservazione, il personale impiegato ha notato strani movimenti di un altro giovane. E’ risultato in possesso di modico quantitativo di sostanza stupefacente e pertanto segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.

Durante il servizio, gli operatori hanno poi notato un cittadino nordafricano che, con il monopattino, alla vista degli agenti, realizzava strane e repentine manovre atte a dileguarsi velocemente. Una volta fermato, hanno scoperto che lo stesso era in possesso di più di 75 grammi di hashish e pertanto, una volta sequestrata la droga, lo hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacente al fine di spaccio.

A tutta l’attività ha contribuito il prezioso ausilio del pastore tedesco” Helly” dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, al fine di verificare l’ulteriore presenza di droga.

La Polizia Locale ha denunciato i soggetti di cui sopra alla locale Procura.

Controlli nelle strutture abbandonate

Le forze dell’ordine, inoltre, hanno effettuato un controllo anche all’interno dell’ex rimessa locomotori Berzolla e ulteriori casolari abbandonati in via dei Pisoni.

Successivamente ulteriori controlli hanno riguardato la zona di Largo Erfurt, Via Conciliazione, Baia del Re e giardinetti in via Beati, senza riscontrare particolari criticità. Un ulteriore accesso veniva effettuato all’interno del palazzo in stato di abbandono in zona San Lazzaro, ritrovo di fortuna di senza tetto.

Allo stesso un tempo, una squadra composta da agenti dell’Ufficio Immigrazione e da operatori della Polizia Locale, a riscontro di alcune puntuali segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, hanno eseguito degli accertamenti domiciliari nei confronti di cittadini stranieri. Obiettivo verificare il rispetto della normativa in tema di immigrazione e ospitalità, in ordine alla presenza dei requisiti legali ed abitativi richiesti per l’ottenimento di titoli di soggiorno. Al vaglio degli uffici l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Durante tutta l’operazione, pattuglie del reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale effettuavano controlli presso esercizi commerciali presenti su Via Colombo e Viale Dante.