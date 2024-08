Volley, Serie B – Elia Aquino completa la cabina di regia della Canottieri Ongina

Un “figlio d’arte” in giallonero, con quella maglia che torna a essere di famiglia come lo è stato per tantissimi anni. In serie B maschile, la Canottieri Ongina torna ad avere un Aquino in rosa: si tratta di Elia, palleggiatore classe 2009 e figlio di Davide, ex schiacciatore e tra le “bandiere” del sodalizio piacentino.

Nato il 22 febbraio 2009 a Fiorenzuola, Elia è originario di Pontenure (Piacenza) ed è alto un metro e 98 centimetri. La pallavolo è una “scoperta” recente. “Prima – racconta il giovane giallonero – giocavo a calcio, ero un centrocampista e ho fatto parte di Pontenurese, Podenzano e Spes Borgotrebbia”. Poi l’approdo al settore giovanile della Gas Sales, realtà di Piacenza di Superlega. “Ho iniziato in Under 15 e Prima divisione, poi ho giocato Under 15, Under 17, Prima divisione e serie D, mentre nella scorsa annata ho affrontato i campionati di Under 15, Under 17 (qualche presenza), Prima divisione oltre a un paio di ingressi in serie C”.

In questi giorni, Aquino è impegnato in azzurro nel collegiale di selezione nazionale under 16 a Camigliatello Silano, dove si allenerà anche nella prossima settimana prima di aggregarsi a Monticelli. Un palazzetto, quello rivierasco, che Elia conosce fin dalla tenera età, come testimoniato da una foto che lo ritraeva come piccola e simpatica mascotte nella stagione 2012/2013.

Le parole del giocatore

“Penso sia un’esperienza dove crescerò molto, perché sono in mezzo a ragazzi grandi. Guardando il mio ruolo, ammiro molto Thomas Ramberti (regista titolare della Canottieri Ongina, ndc): ha tanta esperienza e in questa stagione potrò imparare molto. So che anche gli altri miei compagni di squadra mi aiuteranno e non vedo l’ora. Sulla scelta ha inciso sicuramente anche il fatto che mio padre abbia giocato tantissimi anni alla Canottieri Ongina. Giocherò in una società ambiziosa, che punta sempre a fare il meglio. Non sarà facile nel primo periodo, ma mi adatterò alla svelta a un livello ovviamente molto più alto. Il mio modello? Brizard, che ho ammirato da vicino a Piacenza”.

Il direttore sportivo

“Inseriamo un talento importante del territorio, circostanza che è testimoniata in modo evidente dai consensi federali che ha raccolto nelle ultime due estati e dalla convocazione azzurra in essere. Personalmente è con sincero affetto che lo accolgo, tenendo conto che fu il suo papà a raccogliere la mia eredità sul campo ormai troppi anni fa”.

Vacanze finite

Per la Canottieri Ongina ultimo week end di riposo, perché lunedì inizierà la preparazione con il ritrovo al palazzetto di via Edison a Monticelli d’Ongina alle 18,30 e la prima seduta pesi.