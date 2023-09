Controlli dei carabinieri in città e nei luoghi della movida, 35enne trovato in possesso di droga

I controlli sono stati effettuati Lunedì 11 settembre sulle strade di accesso alla città, nella zona della stazione ferroviaria e dei “Giardini Margherita”, ma anche nei luoghi solitamente frequentati dalla “movida” piacentina.

I carabinieri della Stazione Levante, con il supporto del Radiomobile di Piacenza in caso di interventi d’urgenza, hanno concentrato la loro azione di controllo a partire da poco dopo le 20 e 30 sino a notte inoltrata, effettuando alcuni posti di controllo e verifiche in luoghi di aggregazione.

Preziosa è stata la collaborazione di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Piacenza.

Quarantadue persone controllate e trenta veicoli sottoposti a verifiche, ispezionato 4 locali pubblici, controllati 26 avventori, effettuato alcune perquisizioni personali, un uomo segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di droga. E’ il resoconto di tutta l’attività svolta dai militari.

Verso le 22 circa, un avventore di un bar di 35 anni, che ha destato l’attenzione dei militari perché molto agitato, dopo essere stato perquisito è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish che son stati subito sequestrati.

Durante il dispositivo, poi, la pattuglia della Levante è stata inviata in via Morigi dove era scattato l’allarme di una privata abitazione. I militari hanno effettuato una attenta ispezione esterna e controllato tutto il perimetro, ma non hanno trovato nulla di anomalo da segnalare.