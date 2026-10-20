Sicurezza urbana a Piacenza: il 3 novembre convegno del sindacato SIAP con Molteni, Tarasconi e Stragliati

La Segreteria Provinciale SIAP di Piacenza, con il supporto e la collaborazione della Segreteria Regionale SIAP Emilia-Romagna, in data 3 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, presso la Scuola Allievi Agenti, aula Stefano Villa (medaglia d’oro al valor civile), organizzerà un convegno sulla sicurezza urbana dal titolo: “I decreti sicurezza nella loro efficacia e nelle loro criticità e il valore delle autorità civili e il ruolo della Polizia di Stato in riferimento alla Legge 121/81”.

I relatori: Nicola Molteni, Katia Tarasconi, Valentina Stragliati e Roberto Traverso

I relatori saranno: il Sottosegretario all’Interno On. Nicola MOLTENI, il Sindaco di Piacenza Dott.ssa Katia TARASCONI, il Sindaco di Castel San Giovanni Dott.ssa Valentina STRAGLIATI e il Segretario Nazionale SIAP Dott. Roberto TRAVERSO.

Modera l’evento il giornalista Marcello Pollastri.

Le autorità presenti al convegno sulla sicurezza urbana

Saranno presenti il Sig. Prefetto di Piacenza Dott.ssa Patrizia PALMISANI e il Sig. Questore di Piacenza Dott. Gianpaolo BONAFINI.

Inoltre, saranno presenti il Sig. Dirigente del Compartimento Polstrada Emilia-Romagna Dott.ssa Simonetta LO BRUTTO, il Sig. Dirigente della Polizia Ferroviaria Emilia-Romagna Dott. Gregorio MARCHESE, il Dirigente del Compartimento Polizia Postale Emilia-Romagna Dott.ssa Maria Cristina FAGONE, il Sig. Direttore della Scuola Allievi Agenti di Piacenza Dott. Francesco ANELLI, il Segretario Nazionale SIAP Dott. Enzo DELLE CAVE. Confidiamo inoltre nella presenza delle varie autorità politiche, istituzionali e sindacali che inviteremo, in quanto il tema è più attuale che mai e, quindi, di elevata importanza per la nostra città e provincia.

Donazione del SIAP ad AMOP, la consegna al professor Luigi Cavanna

Nell’occasione, questa Segreteria, come già avvenuto negli anni passati in diverse occasioni, intende effettuare una donazione all’AMOP (Associazione Piacentina Malato Oncologico), consegnandola al professor Luigi Cavanna, Poliziotto ad Honorem, tesserato SIAP ad Honorem e insignito della cittadinanza onoraria piacentina.