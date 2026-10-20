Un percorso multimediale più ricco e internazionale per visitare Piacenza: giovedì la presentazione al PalabancaEventi

Giovedì 22 ottobre, alle 18, nella cornice del PalabancaEventi di via Mazzini verrà illustrato l’aggiornamento del progetto Piacenza 360, il percorso multimediale (avviato lo scorso anno) che ha preso le mosse da un’immagine sferica ad altissima definizione che offre ai visitatori una visione panoramica della città (vista dalla torretta di Palazzo Gotico), dei suoi monumenti e del territorio circostante.

Da questa immagine digitale sono stati individuati 162 punti informativi corrispondenti ad altrettante dettagliate schede redatte da Valeria Poli.

Visite virtuali ai monumenti di Piacenza con immagini a 360 gradi

Il percorso immersivo si arricchisce poi con la possibilità di entrare virtualmente nei monumenti, nei palazzi e negli edifici religiosi della città grazie a immagini sferiche a 360 gradi.

In alcuni di questi monumenti Marco Stucchi ha realizzato immagini aeree dall’altezza di cinque metri che offrono visuali assolutamente spettacolari e inedite (per esempio di San Savino e Sant’Antonino).

Fruibile attraverso il web, il progetto è accessibile da qualsiasi parte dell’universo e da qualsiasi dispositivo.

Nuovi monumenti, mappa dinamica e traduzione in inglese delle schede

Il progetto multimediale è stato promosso su iniziativa del Comune di Piacenza e ha ricevuto il particolare sostegno della Banca di Piacenza e della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La Banca aveva già sostenuto progetti multimediale di Valeria Poli e Marco Stucchi: la Mappa di Caprarola e la Mappa Bolzoni e ora ha volentieri contribuito all’aggiornamento del progetto Piacenza 360 che si traduce nell’aggiunta di diversi monumenti della città (alcuni non aperti al pubblico), nell’attivazione della mappa dinamica dei monumenti e nella traduzione in inglese di tutte le schede informative.

Presentazione con Katia Tarasconi, Domenico Capra, Valeria Poli e Marco Stucchi

Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e del vicepresidente della Banca Domenico Capra, le novità di Piacenza 360 verranno illustrate dagli autori Valeria Poli e Marco Stucchi.

Piacenza 360 al PalabancaEventi: ingresso libero con prenotazione

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).