Come da comunicato della Lega Pro, il Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C si disputerà giovedì 3 novembre 2022 alle ore 14:30 presso lo stadio Garilli. Il Piacenza affronterà Sangiuliano in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità verranno quindi disputati i tempi supplementari e, all’occorrenza, i tiri di rigore