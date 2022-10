Ciclismo – Il VO2 Team Pink saluta un 2022 di soddisfazioni in Italia e all’estero

E’ tempo di bilanci stagionali in casa VO2 Team Pink, con la formazione Donne Juniores che si è distinta in campo italiano e internazionale nei settori strada e pista. A tirare le somme della lunga annata in sella è Stefano Peiretti, direttore sportivo che ha guidato il team insieme al collega Vittorio Affaticati. Piemontese, è al suo quarto anno nel sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina.

VO2 Team Pink in maglia azzurra: un leit motiv che si è ripetuto anche nella pista, dove il team piacentino ha applaudito e festeggiato medaglie di prestigio, come l’oro europeo e l’argento mondiale nell’Inseguimento a squadre di categoria. Protagoniste, Martina Sanfilippo, Vittoria Grassi e Valentina Zanzi, con ben tre “panterine” a medaglia, un record per il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina nato nel 2016 e fin da subito protagonista in Italia e all’estero.

Sempre in pista, nel 2022 è arrivata una pioggia di medaglie ai Tricolori di Noto, in Sicilia. Le “perle” sono i titoli italiani vinti da Vittoria Grassi nella Velocità a squadre con il Piemonte e da Camilla Locatelli nell’Inseguimento a squadre in Lombardia. Ai due ori, si aggiungono ben sette argenti e quattro bronzi per un totale di tredici allori nella rassegna tricolore.