Finti tecnici del gas, coppia di coniugi narcotizzata e truffata

Finti tecnici del gas in azione e una coppia di anziani viene derubata. I fatti sono accaduti ieri mattina in un’abitazione di Fiorenzuola. Due uomini hanno suonato alla porta di una coppia di coniugi di 80 anni, presentandosi come tecnici del gas incaricati di effettuare alcuni controlli. Marito e moglie hanno fatto entrare i malviventi che subito hanno finto di mettersi al lavoro.

Ovviamente il copione è sempre lo stesso: fingendo di doversi muovere da una stanza all’altra, i due hanno sottratto beni e contanti per poi allontanarsi. Una volta realizzato di essere stati derubati, i due anziani hanno chiamato i carabinieri. Ai militari hanno raccontato di essere stati colpiti entrambi da un leggero malessere, di essersi sentiti intontiti e confusi. Non è da escludere che i truffatori abbiano anche spruzzato in casa del gas narcotizzante per rendere i riflessi delle due vittime ancora meno reattivi. Indagini sono in corso.