Sorpresi a scavalcare il cancello di un’abitazione in piena notte, cinque giovanissimi bloccati

Resta da capire quale fossero gli obiettivi dei cinque giovani fermati questa notte in via Martiri della Resistenza. Tutto è iniziato in via Pennazzi. Una guardia giurata di Sicuritalia, infatti, ha notato un gruppo di cinque persone, vestite con abiti scuri, scavalcare il cancello di un’abitazione, coperti dal buio della notte.

A quel punto i sospetti si sono diretti a piedi verso la zona della stazione ferroviaria: lì sono saliti su una vettura e si sono allontanati. Il vigilante, a quel punto, ha segnalato la vettura ai carabinieri i quali hanno bloccato i cinque lungo via Martiri della Resistenza. Condotti in questura la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.