Corso di drammaturgia di Fondazione Fare Cinema, aperte le iscrizioni ai nuovi corsi

Scadono il 15 ottobre i termini per le candidature. Il corso si svolgerà a Bobbio e Piacenza e in parte on line. A a numero chiuso e gratuito, è realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo FSE+ 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna.
Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini, in collaborazione con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l’A.N.C.T. (Associazione Nazionale dei Critici di Teatro), annuncia l’apertura del bando d’iscrizione al nuovo corso di alta formazione “IL DRAMMATURGO. Scrivere per il teatro: dall’idea alla scena” (Rif. PA 2024-23097/RER approvata con DGR n. 2287/2024 del 09/12/2024) che si svolgerà da fine ottobre 2025 a metà febbraio 2026 in parte on line e in parte in presenza a Bobbio e a Piacenza (presso XNL Cinema e Teatro).
Il corso
Il corso, che si affianca a quello già esistente di scrittura per il cinema, sarà condotto per questa nuova edizione da una pluripremiata protagonista della scena teatrale contemporanea: Letizia Russo, drammaturga italiana tra le più note a livello nazionale e internazionale, docente di drammaturgia sia in Italia che all’estero, i cui testi sono tradotti e rappresentati in tutto il mondo, Premio Ubu nel 2003 con Tomba di cani.
“Credo molto in questo percorso di alta formazione sulla scrittura per il teatro – dice Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema, del Festival di Veleia e di XNL Cinema e Teatro di Piacenza – sia come attività in sé, affidata quest’anno alla drammaturga Letizia Russo, sia come importante, ulteriore tassello di un polo formativo e artistico che mette in rete, in una virtuosa triangolazione, il Festival di Teatro Antico di Veleia, Bobbio e Piacenza con XNL (con, al centro, l’innovativa progettualità di Bottega XNL-Fare Teatro e Fare Cinema). E’ una stimolante dinamica di vasi comunicanti, infatti Letizia Russo era stata coinvolta dal Maestro di Bottega XNL-Fare Teatro 2023 per l’adattamento drammaturgico di Ifigenia in Aulide messo poi in scena a Veleia”.
Nel dettaglio
Il corso è gratuito (perché realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna) e a numero chiuso e prevede 220 ore d’aula che si svolgeranno in parte online e in parte in presenza a Bobbio (a Palazzo Tamburelli) e Piacenza da fine ottobre a metà febbraio. Nello specifico, le lezioni si articoleranno in tre blocchi di sei giorni ciascuno in presenza (a distanza di due settimane l’uno dall’altro) a cui si aggiungerà un weekend e alcune lezioni online.
Come nella tradizione di Fondazione Fare Cinema, sarà un percorso altamente professionalizzante, calando fin dal principio i partecipanti nella pratica del lavoro del drammaturgo, l’autore per la scena, capace di accompagnare il testo dalla fase di scrittura a quella della rappresentazione, indirizzando la propria scrittura alla parola agita sul palco.
Obiettivo del corso è concorrere alla creazione di professionalità competenti nell’ambito della scrittura per il teatro. Le principali tematiche trattate saranno la scrittura drammaturgica, la ricerca e l’analisi delle fonti per ambientazione e personaggi, l’adattamento drammaturgico, il passaggio dalla parola scritta alla parola “incarnata”. A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Chi desidera candidarsi deve inviare la scheda d’iscrizione, corredata degli allegati richiesti, all’indirizzo mail iscrizioni@veleiateatro.com entro e non oltre il 15 ottobre 2025. La scheda di iscrizione, le istruzioni per la candidatura e le informazioni sul corso si trovano ai siti www.fondazionefarecinema.it e www.veleiateatro.com.