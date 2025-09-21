Due accoltellati in poche ore, grave un 26enne in via Nasalli Rocca. Ferito commerciante sul Bèll e Bon Festival

Due persone accoltellate nella notte, in seguito ad altrettante liti. Due episodi distinti, avvenuti a pochi minuti l’una dall’altra. L’episodio più grave è accaduto in Via Nasalli Rocca. Tutto è iniziato quando alcuni passanti hanno notato un uomo a terra, in una pozza di sangue, lungo lo Stradone Farnese, nei pressi della Cavallerizza.

I passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure del caso al giovane per poi condurlo in ospedale in condizioni gravi: importanti le ferite da arma da taglio riportate all’addome e a una gamba. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato i primi accertamenti. Pare che il ragazzo, risultato poi di origini colombiane, sia rimasto coinvolto in una rissa tra connazionali, rissa avvenuta pochi minuti prima del ritrovamento del ferito. La lite si sarebbe verificata in via Nasalli Rocca: dopo aver subito i due fendenti, l’uomo si sarebbe allontanato.

Il secondo episodio è accaduto invece sul Pubblico Passeggio, mentre era in corso il Bèll e Bon Festival. Un gruppo di ragazzini, descritti come nordafricani, in sella ai monopattini, avrebbe avvicinato il titolare di uno stand con il quale sarebbe nato un diverbio. Al culmine della lite, uno dei partecipanti avrebbe ferito con un coltello al collo il commerciante. Fortunatamente non si trova in gravi condizioni.

