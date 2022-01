Aperte le iscrizioni al corso per operatore socio-sanitario di Tutor Piacenza

La fase di emergenza sanitaria in cui ci troviamo impone sempre di più la presenza sul territorio di operatori socio sanitari. L’ente di formazione professionale Tutor di Piacenza si adopera in questo senso organizzando un corso, della durata di 1000 ore (di cui 450 di stage), che consente di ottenere il certificato di qualifica professionale di Operatore socio-sanitario. L’ o.s.s. è una figura professionale che opera sia nel settore sociale che in quello sanitario svolgendo un’attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona in contesto sociale e sanitario e a favorirne il benessere e l’autonomia. L’operatore, infatti, può lavorare all’interno di ospedali, case di cura, hospice, servizi sanitari territoriali, residenze per anziani, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, case famiglia e a domicilio di privati.

I contenuti del corso riguardano: Area socio-culturale, istituzionale e legislativa; Area psicologica e sociale; Area igienico-sanitaria; Area tecnico-operativa. Il corso è destinato a un massimo di 25 persone che abbiano i seguenti requisiti: assolvimento dell’obbligo scolastico, compimento del diciottesimo anno di età e domicilio e/o residenza nella Regione Emilia Romagna. «Da diversi anni organizziamo questo corso per dare risposta alle numerose richieste provenienti dai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio» – precisa Benedetta Benzi, responsabile della sede piacentina di Tutor. «Gli esiti sono sempre positivi; di solito più del 90% dei partecipanti trova un’occupazione durante o appena dopo il termine del corso».

Il corso è realizzato in collaborazione con l’AUSL di Piacenza e con le più importanti imprese sociali del territorio per la prevista fase di stage pratico nei servizi sanitari e sociali. Le iscrizioni sono aperte fino all’ 8 febbraio 2020; successivamente, dopo una fase di selezione, verrà avviato il corso. È prevista una quota di partecipazione. Gli interessati possono chiamare 0523-456603 o 345-3560820, scrivere una mail a marcello.delliantoni@tutorspa.it o andare sul sito www.tutorspa.it/corsi