Torna Corteggiando, il festival dei corti teatrali: appuntamento sabato 11 ottobre al San Matteo. Inizio spettacoli alle 20,45, ingresso gratuito.

CORTEGGIANDO, festival di corti teatrali, giunto quest’anno alla 14a edizione, è organizzato da Gruppo Teatrale Quarta Parete APS ed è ospitato nel rinnovato Teatro San Matteo in Piacenza.

GRUPPO TEATRALE QUARTA PARETE

GRUPPO TEATRALE QUARTA PARETE è una realtà amatoriale ben radicata sul territorio: da sempre utilizza il proprio collettivo per allestire una corposa produzione di spettacoli, ma anche laboratori annuali, compartecipazione a progetti legati al sociale, allestimento di rassegne. Una realtà teatrale che ha ben presente il senso largo del “fare cultura”.

CORTEGGIANDO, nelle tredici precedenti edizioni, ha portato sul palco del TEATRO SAN MATTEO circa ottanta gruppi/singoli attori diversi. Questa nuova edizione si svilupperà in un’unica serata e darà l’occasione a nove gruppi e singoli attori non professionisti di confrontarsi attraverso brevi performances. Si avrà modo di vedere all’opera realtà amatoriali, provenienti da diverse regioni del nostro Paese, alle prese con testi noti e meno noti (in molti casi si tratta di testi che hanno per autori gli stessi gruppi che si esibiranno sul palco), visitando i più diversi generi teatrali, dal classico al popolare, dal teatro di ricerca al teatro brillante. Va detto che le iscrizioni sono state davvero numerose e che, purtroppo, il numero limitato di finalisti non ha permesso a tutti di essere presenti alla serata finale.

Un’opportunità per le piccole realtà

L’aspetto più rilevante di CORTEGGIANDO è quello di creare una possibilità di confronto per realtà che hanno poche occasioni di uscire dal proprio territorio per far conoscere il proprio lavoro. E altrettanto rilevante è il consenso che viene riconosciuto a QUARTA PARETE dalla maggioranza di coloro che hanno preso parte alle diverse edizioni. Proprio per questo motivo, ogni anno si assiste a graditi ritorni e ogni anno nuove realtà si affacciano a questo festival.

Peraltro, di anno in anno, purtroppo da diversi anni, si assiste con impotenza a chiusure di rassegne e di festival, anche fra i più quotati. Gli effetti della crisi hanno fortemente penalizzato il settore cultura; in questo contesto, il teatro amatoriale, che non può, per ovvie ragioni, ambire a una capillare circuitazione dei propri prodotti sul territorio nazionale, spesso ne fa le spese.

Di qui l’orgoglio da parte di QUARTA PARETE di riuscire, pur con mezzi limitati, a mantenere vivo il festival, andando in controtendenza rispetto al trend nazionale.

Un consenso crescente da parte del pubblico

Il consenso che il pubblico piacentino ha riservato alle varie edizioni di CORTEGGIANDO, dimostra che esiste curiosità e apprezzamento verso la produzione amatoriale: QUARTA PARETE sin dagli esordi opera con un senso “artigiano” del fare teatro ed è lieta di presentare, con CORTEGGIANDO, una piccola parata di altre realtà che, sparse sul territorio nazionale, operano con gli stessi obiettivi del gruppo piacentino.

Pur ribadendo che l’aspetto principale di CORTEGGIANDO è il confronto fra diverse modalità di intendere il teatro, è prevista anche la premiazione dei tre corti ritenuti più meritevoli da una giuria composta da persone operanti in ambito teatrale ed artistico.

CORTEGGIANDO è un’ulteriore occasione di incitamento al “fare teatrale”, perché il teatro, attraverso tutti coloro che si muovono sul palco, possa continuare a regalare emozioni.

