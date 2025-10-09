Puliamo il mondo, appello a tutti i cittadini per sabato prossimo: “Prendiamoci cura delle Mura e del Vallo”

Tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva , ma soprattutto senso di comunità che si esprime attraverso la cura e l’amore per il proprio territorio Queste sono le azioni racchiuse nel motto di Puliamo il Mondo 2025 di Legambiente “Chi lo ama , lo protegge” e proprio all’insegna della Cura torna anche a Piacenza , la 33esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia ed a Piacenza da Legambiente da settembre a dicembre per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi , parcheggi.

Puliamo il mondo a Piacenza coinvolge ogni anno decine di scuole di ogni ordine e grado e migliaia di alunni ed alunne che ripuliscono intere aree cittadine da settembre a dicembre, oltre ad eventi pubblici di Pulizia aperti a tutti i cittadini.

Partendo proprio dal motto 2025 “chi lo ama , lo protegge” Legambiente Piacenza, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Comitato di Piacenza e Le Roy Merlin Piacenza ed il Patrocinio del Comune di Piacenza, organizzano un evento pubblico di pulizia, dal nome “Puliamo e prendiamoci cura l’area delle Mura e del Vallo ” aperto a tutti i cittadini , come importante forma di cooperazione per la cura di Piacenza tra 3 realtà ben radicate e presenti sul territorio che lavorano attivamente sul tema della tutela dell’ambiente , la salute e benessere delle persone e la sostenibilità e riduzione dell’impatto dei rifiuti nell’attività aziendale .

L’appuntamento è per sabato 11 ottobre dalle ore 15 alle ore 17, il ritrovo è presso il parcheggio dell’ ospedale , tra via XXI Aprile e via Campagna, lo scopo è quello di rendere più pulita ed accogliente tutta l’importante area storica delle mura lungo via Tramello ed il Vallo, area del Parco delle Mura, ed il parcheggio dell’ospedale, luogo di cura per eccellenza (abbigliamento sportivo- saranno dati guanti, pinze e sacchi ).

Questa pulizia è certamente un gesto semplice di cura che però può davvero generare un grande cambiamento perché ogni azione, anche piccola, ne ispira altri, rafforza il senso di comunità e diffonde una cultura del rispetto e della responsabilità.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy