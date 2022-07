Sabato 23 luglio corteo in città, possibili rallentamenti o interruzioni momentanee del traffico lungo il percorso

Con riferimento alla manifestazione sindacale indetta, per il pomeriggio di sabato 23 luglio, dalle organizzazioni SiCobas e U.S.B., si comunica che lungo il percorso potranno verificarsi temporanei rallentamenti o momentanee interruzioni della circolazione, per consentire il passaggio in sicurezza del corteo.

Si consigliano, pertanto, itinerari alternativi al tragitto della manifestazione, che prevede il raduno dei partecipanti dalle ore 13 ai Giardini Margherita per poi snodarsi, dalle 14.30, lungo via Dei Mille, via La Primogenita, piazzale Roma, via Colombo, via Trieste, via Manzoni, via Farnesiana, piazzale Veleia e piazzale Libertà, ritornando al punto di ritrovo iniziale.

In via Trieste, in particolare, sarà istituito dalle ore 11 e sino al termine della manifestazione, il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, con la sola eccezione dei mezzi delle Forze dell’ordine.