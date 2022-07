Lella Costa al Castello di Cadeo il 23 luglio

Sabato 23 luglio alle ore 21 eccezionale presenza di Lella Costa al Castello di Cadeo che con lo spettacolo “Se non posso ballare… Non è la mia rivoluzione” chiude l’edizione 2022 di “Voci dal Castello”, il prestigioso ciclo di serate di teatro e concerti realizzato grazie alla collaborazione tra Parrocchia di Roveleto, Comune di Cadeo, associazione Terre Traverse e al prezioso contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Voci dal Castello ha saputo attirare numerosi spettatori di tutte le età e da tutta la provincia – spiega Marica Toma, prima cittadina del Comune di Cadeo – questo ci fa comprendere che la cultura non è una semplice occasione di aggregazione sociale o intrattenimento ma un prezioso strumento per rigenerare e riqualificare il territorio. La presenza di personaggi famosi impegnati in vari ambiti dell’intrattenimento, dalla musica al teatro, è una ricchezza che, in primis i cittadini di Cadeo, non devono lasciarsi sfuggire”.

“Voci dal Castello, anno dopo anno, sta crescendo ed acquisendo uno spessore culturale sempre maggiore – le fa eco don Umberto Ciullo, parroco di Roveleto ed ideatore del percorso -. La presenza e il supporto della Fondazione di Piacenza Vigevano al nostro fianco è un chiaro segno che queste iniziative culturali stanno divenendo un punto di riferimento importante per Piacenza e oltre”.

“Guardiamo con attenzione alle iniziative culturali che sanno declinare intrattenimento e riflessione, valorizzando i luoghi che le ospitano – commenta Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano –. Teatro e musica, che questa rassegna celebra, sono linguaggi in grado di raggiungere una platea trasversale, proprio come lo spettacolo conclusivo con Lella Costa, che ci racconterà di donne intraprendenti, accompagnandoci nell’affermazione del punto di vista femminile”.

23 luglio lella costa e le sue 100 donne in “se non posso ballare.. non è la mia rivoluzione”. Ultimo e atteso appuntamento è sabato 23 luglio alle ore 21.00 con Lella Costa e uno spettacolo che racconta di donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che parevano inarrivabili. Donne valorose, maestre e pioniere, che hanno segnato la storia, ma che raramente vengono ricordate. Sono le 100 donne di “Se non posso ballare … non è la mia rivoluzione” interpretato da Lella Costa e alla cui regia vi è Serena Sinigaglia.

I biglietti sono acquistabili la sera stessa alla biglietteria del Castello di Cadeo e in prevendita presso:

– Segreteria Parrocchiale a Roveleto di Cadeo

– Tabaccheria Draghi a Roveleto di Cadeo

– Ristorante da Romano a Cadeo

– Online sul sito www.wcshoponline.it