“Covid – 19: lo spirito umano verso la ricerca della verità”, conferenza a Piacenza il 9 settembre

Conferenza: “Covid – 19: lo spirito umano verso la ricerca della verità”, tappa piacentina di un percorso itinerante iniziato a Terni il 28 maggio u.s. al quale si aggiunge tra gli organizzatori (Comitato spontaneo La gente come noi Terni e Associazione Trilly APS) il Gruppo d’incontro Foligno, Rete Evolutiva, Spazio Tesla APS. Appuntamento a Piacenza venerdì 9 settembre alle ore 18 30 all’Auditorium della Parrocchia Santi Angeli Custodi in via Trebbia 89 (Borgotrebbia) Piacenza

Questo percorso è come il fiume che acquisisce potenza ed energia durante il tragitto per raggiungere il mare, alimentato da torrenti e affluenti. Chiunque voglia unirsi e creare nuove tappe entrerà a far parte del flusso. Lo scopo ultimo di questa iniziativa è quello di fare un’informazione vera, sana, che tenga presente la vita dell’essere umano nella sua totalità.

L’esperienza della pandemia da Covid-19 richiede di essere valutata prima di tutto in chiave spirituale. È in pericolo la vera libertà, quella che si realizza pienamente solo quando non prescinde dalla verità.

Sarà l’occasione per superare una libertà artificiale e costruire una libertà reale e naturale, espressione della vera essenza della persona umana e dei beni autentici della comunità e del diritto NATURALE a cui “l’Uomo” deve ispirarsi.

È possibile che sull’esperienza del Coronavirus si producano in futuro nuove emergenze, magari di tipo ecologico e ambientalistico, come sta già succedendo, al fine di motivare una stretta delle libertà e per instaurare forme di pianificazione centralizzata e di controllo uniformato.

La ragione scientifica non è stata utilizzata per quello che è, ossia nei suoi successi e nei suoi limiti. La scienza è stata esaltata, andando ben oltre la saggia umiltà di molti scienziati ben consapevoli del suo carattere ipotetico.

Ripartire con coraggio, fede, ragione e coscienza, avendo ben chiaro che il vero fulcro e cuore di ogni ripresa è L’ESSERE UMANO.

La ragione, in quanto tale, deve prevalere sulla paura che è spesso cattiva consigliera e facile strumento di controllo. Un grande inganno è stato confondere la salute, nel senso sanitario del termine, con la salvezza.

Siamo agli albori di una Nuova umanità ove l’uomo diventa superuomo. La pandemia sembra essere il grembo in cui si compie la gestazione di un uomo nuovo, del superuomo: una forma di transumanesimo, in cui la scienza e la tecnica sono le nuove divinità che intercedono per migliorare la condizione umana, trascurando che l’uomo in sé ha naturalmente un enorme potenziale inespresso, in una potenza cosmica ancor più solenne.

Alla luce di tali considerazioni, vediamo le tappe di questo viaggio itinerante nel territorio italiano, come l’unica strada per recuperare la ragione, il senso morale, la verità sull’uomo e la realtà, contro ogni forma di relativismo etico, culturale e dogmatismo ideologico.