Covid in aumento, Pregliasco: “Una nuova malattia con cui dovremo convivere, servono vaccini e buonsenso” – AUDIO

“Molti di noi si sono dimenticati del Covid, ma il Covid non si è dimenticato di noi”. Fabrizio Pregliasco era ieri sera nella sede ANPAS, un momento di ringraziamento che l’associazione che la ospita, Croce Bianca, ha voluto impiegare per ringraziare i sostenitori. “Sicuramente si è rabbonito nei suoi effetti più pesanti, ma non per tutti: è ancora un rischio vita per i soggetti fragili. Dovremo convivere con questa nuova malattia, una malattia che avrà un andamento ondulante: purtroppo ora siamo in una fase di salita e ce ne saranno altri, col passare degli anni la sua presenza sarà sempre meno importante”.

“Siamo in una fase invernale, durante la quale viviamo anche gli effetti classici delle forme influenzali e simil influenzali, quindi avremo un doppio picco tra Covid e usuale stagione invernale che sarà almeno nelle previsioni di intensità medio e medio-alta, quindi 5 o 6 milioni di casi di influenza. Teniamo presente che tra soggetti anziani e soggetti fragili abbiamo circa 300 decessi a settimana. Per soggetti anziani e fragili è importante la vaccinazione doppia (influenza e Covid), come è importante il buonsenso: la mascherina è diventata un problema ideologico ma un soggetto fragile dovrebbe utilizzarla. Vaccinazione per i fragili, attenzione all’igiene, buonsenso ed eventuale uso delle mascherine: con questi elementi potremo in un certo senso goderci questa nuova normalità”.