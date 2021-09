Covid, punti vaccinali riservati a studenti e donne in gravidanza. Calano i contagi ma aumentano ricoveri e accessi al pronto soccorso: collaborazione con la clinica Sant’Antonino – AUDIO

Oltrepassata la soglia dei 200 mila vaccinati a Piacenza, nello specifico parliamo di 203.270 piacentini che hanno ricevuto almeno una dose, vale a dire il 78,9% della popolazione vaccinabile.

Nel frattempo, come già annunciato, l’Ausl continua a implementare le opportunità per effettuare il vaccino.

Prosegue l’offerta di sedute vaccinali in libero accesso alle quali il cittadino può accedere per effettuare la prima dose vaccinale senza prenotazione. Giorni e orari fruibili sono disponibili e aggiornati in tempo reale su:

https://www.covidpiacenza.it/prime-date-disponibili-per-prenotare-lavaccinazione/#Sedute_vaccinali_con_libero_accesso

Il libero accesso è SEMPRE possibile per ragazzi dai 12 ai 19 anni e studenti i quali possono effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 senza appuntamento.

Da oggi 7 settembre è possibile prenotarsi contattando le Farmacie aderenti:

https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti

La vaccinazione sarà effettuata o direttamente nei locali della farmacia, o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti, rispettando gli iter e gli standard della campagna vaccinale. Il farmacista provvede anche all’inserimento nell’anagrafe vaccinale dei dati relativi alla somministrazione eseguita e a fornire al cittadino l’attestazione di avvenuta vaccinazione, secondo il flusso già in uso per il rilascio del Green Pass.

Chi può vaccinarsi:

Solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare alcun minimo fattore di rischio; la scheda di valutazione è disponibile sul Portale-ER:

https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covidin-farmacia/scheda attestante l’idoneità alla vaccinazione in farmacia comprensiva del modulo di consenso e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, da presentare, adeguatamente compilata, al farmacista vaccinatore a cui ci si rivolge. Si prevede la somministrazione di vaccini a mRNA o monodose.

Sono in previsione iniziative e sedute vaccinali dedicate a:

• Studenti e personale scolastico, in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico e accademico

• Donne in gravidanza e puerpere, con la presenza di personale specializzato per il supporto clinico e per chiarire eventuali dubbi delle donne vaccinande.

La situazione epidemiologica

Nel corso dell’ultima settimana i contagi sono calati del 5,8%. Tra le CRA non vi sono nuovi casi di contagio.

Cresce invece la pressione sulla rete ospedaliera: sono otto, in media, i ricoveri giornalieri in pronto soccorso. Sono 45 invece i ricoveri in ospedale per Covid. “Sono segnali negativi. Benché siano ancora bassi, sono comunque numeri che indicano una crescita e vanno monitorati”, spiega Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl.

“Il lato positivo è la collaborazione che abbiamo avviato con la clinica Sant’Antonino, struttura che ospiterà i pazienti Covid a bassa complessità, parliamo di 40 posti disponibili. Mentre i pazienti a maggiore complessità resteranno in ospedale”.